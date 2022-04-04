На Киевщине украинские связисты задержали продвижение оккупантов ценой своих жизней 4 4.04.2022, 7:50

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Они сражались до последнего.

Украинские связисты ценой собственных жизней задержали продвижение российских оккупантов к Житомирской трассе.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Бой в лесах Киевской области шел в 20 числах марта. Небольшая воинская часть связистов до последнего сопротивлялась захватчикам, вскоре начавшим равнять территорию военного гарнизона с землей. Они использовали сверхмощные артиллерийские боеприпасы и авиабомбы.

Украинские военные смогли уничтожить "панцирник" и бронеавтомобиль "Тигр". Несколько бойцов погибли от вражеских пуль, еще около десятка - от бомб и артиллерии. Их тела смогли забрать только сейчас.

Связист Евгений встретил нашествие оккупантов в гарнизоне. По его словам, пока войска захватчиков продвигались вперед, в небе летали белорусские вертолеты.

Известно, что оккупанты провели на территории части около 10 суток, но ничего не смогли там найти. Они пытались прорваться на север, когда ВСУ перешли в контрнаступление и, в районе Дмитровки, уничтожили их.

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