Журналист: Российские оккупанты бежали еще из одной области Украины 7 4.04.2022, 8:26

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ВСУ отвоевали у оккупантов около 30 единиц техники.

Российские оккупационные войска полностью покинули территорию Сумской области. Большая колонна вражеской техники сформировалась в украинском Бурыне и сбежала в сторону российского Теткино.

Об этом написал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на показания местных жителей.

2 апреля последняя колонна российской техники – около 900 единиц – отправилась в населенный пункт Теткино в России. Во время отступления подразделения ВСУ разгромили часть техники. Поэтому рашисты взорвали мост через реку Сейм, чтобы украинские войска их не догнали.

Несмотря на старания врага, во время этого побега ВСУ отвоевали у оккупантов около 30 единиц техники, в частности, танк и ЗРК "Бук". А вот количество брошенных захватчиком машин еще подсчитывается.

Также Цаплиенко подчеркнул, что враг обустроил свой логистический центр на территории Сумской области в помещении хранилища с аммиаком. Это сознательное решение, поскольку украинские войска не могут бить туда во избежание экологической катастрофы.

"Итак, если они будут возвращаться, нужно лишить их возможности прикрыться. А еще лучше взорвать мосты на границе. Единственный путь, которым может вернуться российская техника", – советует журналист.

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