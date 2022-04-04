Журналист: Российские оккупанты бежали еще из одной области Украины

Журналист: Российские оккупанты бежали еще из одной области Украины7
- 4.04.2022, 8:26
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ВСУ отвоевали у оккупантов около 30 единиц техники.
Российские оккупационные войска полностью покинули территорию Сумской области. Большая колонна вражеской техники сформировалась в украинском Бурыне и сбежала в сторону российского Теткино.
Об этом написал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на показания местных жителей.
2 апреля последняя колонна российской техники – около 900 единиц – отправилась в населенный пункт Теткино в России. Во время отступления подразделения ВСУ разгромили часть техники. Поэтому рашисты взорвали мост через реку Сейм, чтобы украинские войска их не догнали.
Несмотря на старания врага, во время этого побега ВСУ отвоевали у оккупантов около 30 единиц техники, в частности, танк и ЗРК "Бук". А вот количество брошенных захватчиком машин еще подсчитывается.
Также Цаплиенко подчеркнул, что враг обустроил свой логистический центр на территории Сумской области в помещении хранилища с аммиаком. Это сознательное решение, поскольку украинские войска не могут бить туда во избежание экологической катастрофы.
"Итак, если они будут возвращаться, нужно лишить их возможности прикрыться. А еще лучше взорвать мосты на границе. Единственный путь, которым может вернуться российская техника", – советует журналист.