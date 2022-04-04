Власти дали отмашку на повышение цен в Беларуси?20
- 4.04.2022, 8:29
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Об этом заявил премьер Головченко.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 2 апреля заявил, что будут изменены подходы к регулированию цен в Беларуси. При этом само госрегулирование остаётся. Вот как это произойдет.
«Всю прошедшую неделю, даже из Санкт-Петербурга, я принимал участие в обсуждении дальнейших подходов к ценовому регулированию. Поставил задачу к середине следующей недели выйти на принятие решения», — рассказал премьер.
По его словам, кардинально ничего не поменяется, передает госагентство БелТА.
«Мы продолжим регулировать широкую группу социально значимых товаров — продовольствия и лекарств. Наверное, сделаем чуть более широкий коридор для производителей и торговли. Они между собой должны будут поделить издержки», — заявил Роман Головченко.
По его словам, власти хотят поднять «немного для производителей возможность повышения цен, и одновременно торговля где-то подвинется в торговой надбавке».
Что точно означают слова «немного» и «подвинуться», чиновник не уточнил.