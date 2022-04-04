Блинкен: Россия провалилась по всем фронтам 8 4.04.2022, 9:10

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Могущество Кремля значительно уменьшилось, а их армия сильно отстала.

Россия провалила свои главные цели при вторжении в Украину, потерпела стратегическую неудачу, и, возможно, получила поражение.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Россия имела три цели: подчинить Украину своей воле, опровергнуть ее суверенитет и независимость; утвердить российскую власть; а также разделить Запад, разделить альянс. И по всем трем фронтам это провалилось", - сказал Блинкен.

Он также добавил, что все те событие, которые приходится переживать украинцам, сделали их еще более сплоченными.

"Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене", - сказал госсекретарь США.

Он также отметил, что могущество России значительно уменьшилось, а их армия сильно отстала.

"Их армия сильно отстала, а экономика страны находится в шатком положении. И, конечно же, НАТО и Запад более сплочены, чем когда-либо за последнее время. Так что, только на этом основании мы уже наблюдаем серьезную неудачу для России", - резюмировал Блинкен.

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