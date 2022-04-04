Блинкен: Россия провалилась по всем фронтам

Блинкен: Россия провалилась по всем фронтам8
- 4.04.2022, 9:10
- 8,780
Могущество Кремля значительно уменьшилось, а их армия сильно отстала.
Россия провалила свои главные цели при вторжении в Украину, потерпела стратегическую неудачу, и, возможно, получила поражение.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Россия имела три цели: подчинить Украину своей воле, опровергнуть ее суверенитет и независимость; утвердить российскую власть; а также разделить Запад, разделить альянс. И по всем трем фронтам это провалилось", - сказал Блинкен.
Он также добавил, что все те событие, которые приходится переживать украинцам, сделали их еще более сплоченными.
"Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене", - сказал госсекретарь США.
Он также отметил, что могущество России значительно уменьшилось, а их армия сильно отстала.
"Их армия сильно отстала, а экономика страны находится в шатком положении. И, конечно же, НАТО и Запад более сплочены, чем когда-либо за последнее время. Так что, только на этом основании мы уже наблюдаем серьезную неудачу для России", - резюмировал Блинкен.