«Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов» 5 4.04.2022, 9:23

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Фото: AP

Зеленский выступил с сильной речью на «Грэмми».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением на 64-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми".

Основные тезисы из его выступления распространил канал CNN.

"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых... в госпиталях", - сказал Зеленский.

Он отметил, что более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли.

"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют", - добавил президент.

Он призвал музыкантов не молчать, а рассказывать о войне РФ против Украины по всем возможным каналам коммуникаций.

"Расскажите правду о войне. В ваших социальных сетях. По телевизору. Поддержите нас любым способом. Но не молчите. И тогда наступит мир. Все наши города уничтожает война - Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Они уже легенды. Но у меня есть мечта, чтобы они жили и были свободными. Свободными, как вы на сцене "Грэмми", - призвал Зеленский.

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