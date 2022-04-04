Сколько продукции находится на складах ведущих белорусских предприятий? 4.04.2022, 9:36

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Флагманы промышленности не могут реализовать то, что произвели.

Предприятия промышленности Беларуси сообщили о размерах складских запасов. По сравнению с прошлыми периодами зафиксирован рост стоимостных показателей, пишет сайт banki24.by.

На 1 марта 2022 года складские запасы у флагманов промышленности составили 6,410 млрд BYN. Таковы оперативные данные согласно Белстату.

Относительно аналогичной даты в 2021 году денежная оценка запасов выросла – тогда на складах лежала продукция на 5,658 млрд BYN. По сравнению с уровнем запасов на 1 февраля 2022 года также зафиксирован рост – с 6,136 млрд BYN.

Кроме стоимостных показателей есть процентные. По сравнению со среднемесячным объемом производства складские запасы на отчетную дату составили 56,8%. Месяцем ранее (на 1 февраля) относительный уровень запасов готовой продукции был ниже (53,4%), а на 1 марта 2021 года – выше (65,2%).

За январь 2022-го выпуск промышленности вырос на 7,2% к уровню прошлого года, однако уже в феврале сократился на 0,2% к 2021 году. Судя по косвенным данным (прямые недоступны), на динамику промышленности негативно повлияли западные санкции.

В феврале по Минску промышленное производство упало к 2021 году на 2,6%, по Минской области – на 3,3%, по Могилевской области – на 1,5%.

В отраслевом разрезе среди открытых позиций за февраль-2022 сократили выпуск к уровню прошлого года легпром (на 4,1%), металлурги (на 3,5%), производители транспортных средств и оборудования (на 0,2%), энергетики (на 6,2%).

В первой половине 2021 года дела в белорусской промышленности шли существенно лучше. За 1 квартал рост промышленного производства составил 9,2%, за 2 квартал – 11,6%. Но уже в 3 квартале темпы роста затормозились до 2,9%: эффект низкой базы прошлого года исчерпался – упали индексы выпуска флагманов.

В декабре 2021 года вступили в силу санкции США в отношении Беларуськалия, а в апреле вступят в силу санкции по Белорусской калийной компании и ее «дочке» в Украине. С февраля 2022 года литовцы перекрыли транзит белорусских калийных удобрений в порт Клайпеды. Весной-летом все это может внести негативный вклад в динамику выпуска и повысить относительный уровень складских запасов.

Более 42% складских запасов страны сконцентрировали Минск и Минская область – 1,167 и 1,536 млрд BYN соответственно. Кроме того, на этих территориях на 1 марта 2022 года наблюдался высокий относительный уровень запасов – 79,5% и 72,9% от среднемесячного выпуска.

Среди отраслей крупнейшие по деньгам запасы готовой продукции на отчетную дату лежали на складах пищепрома (1,342 млрд BYN), легпрома (765 млн BYN) и машиностроения (694,7 млн BYN).

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