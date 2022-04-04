Правнучка Хрущева назвала четыре сценария окончания войны в Украине 8 4.04.2022, 9:55

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Нина Хрущева

Среди них — «афганский».

Правнучка Никиты Хрущева, декан факультета "Международные отношения" университета New School в Нью-Йорке, старший научный сотрудник Института мировой политики Нина Хрущева назвала четыре варианта развития событий в войне, которую Россия ведет в Украине.

Ее прогнозы публикует PS.

Первый сценарий

Россия сможет захватить контроль над частью или всей Украиной, но лишь на короткое время. Российская армия в попытках установить контроль над украинскими городами и сохранить его над единственным крупным городом, который ей действительно удалось захватить, столкнулась с большими трудностями. Длительную оккупацию РФ не выдержит.

"На память приходит катастрофическая советская война в Афганистане, ускорившая развал СССР", - отметила Нина Хрущева.

Второй сценарий

Второй сценарий возможен, если Украина согласится признать Крым, Донецк и Луганск российскими территориями. Таким образом пропагандистская машина Кремля получит возможность рассказывать об "освобождённых" украинцах.

"Впрочем, даже если путинский режим объявит о победе, Россия останется мировым изгоем — с вечными рубцами санкций на экономике, которую покидают сотни глобальных компаний и молодежь", - говорит Хрущева.

Третий сценарий

Этот вариант заключается в применении Владимиром Путиным тактического ядерного оружия на территории Украины. При этом кремлевская пропаганда представит это как победу. Вероятно, она будет ссылаться на американскую бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в 1945 году как на прецедент применения ядерного оружия с целью быстро закончить войну.

Четвертый сценарий

Четвертый вариант предполагает отстранение Путина от власти. Однако по причине того, что в России нет традиции военных переворотов, это крайне маловероятно. Более того, даже если бы это и произошло, то система, которую выстроил Путин, никуда не денется, ее будут поддерживать его бывшие коллеги по КГБ и другие "силовики", которых он взращивал два десятилетия.

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