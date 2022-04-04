Кадыров обрушился с критикой на Пескова 4.04.2022, 10:05

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Рамзан Кадыров

Главе Чечни не понравились комментарии пресс-секретаря Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова - в частности за то, что Песков не поздравил якобы находящегося на территории Украины Кадырова с присвоением ему звания генерал-лейтенанта, а при этом телеведущего Ивана Урганта, уехавшего из России после начала военных действий в Украине, назвал "патриотом", сообщает "Радио Свобода".

"Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало", - написал Кадыров, добавив, что "шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая" и "надо с этим что-то делать".

Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не всех не поддержавших так называемую "специальную военную операцию" российских войск на территории Украины, а также не всех уехавших из России, нужно записывать в предатели и "пятую колонну". "Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, я хорошо его знаю, у него может быть своя точка зрения, но он патриот", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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