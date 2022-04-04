МИД Беларуси ввел предварительную запись на проставление апостиля 2 4.04.2022, 10:09

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Нововведение начнет работать с завтрашнего дня.

Министерство иностранных дел с 5 апреля вводит предварительную запись на процедуру проставления апостиля.

«В связи с большим количеством обращений для осуществления процедуры проставления апостиля / легализации официальных документов с 5 апреля 2022 года на временной основе вводится предварительная запись граждан», — говорится в сообщении МИДа.

Журнал записи будет находиться на на посту охраны в Главном консульском управлении МИД на улице Карла Марксе 37а. Запись на прием будет вестись по рабочим дням с 10:30 до 12:00. Можно будет записать не более 50 человек или 150 документов в день.

Иногородние заявители могут быть приняты как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди, через одного посетителя, записанного на прием, по предъявлении паспорта с соответствующей регистрацией.

Для подтверждения личности в день приема нужно будет иметь паспорт или водительское удостоверение.

Прием документов осуществляется по предварительной записи по рабочим дням с 08:00 до 10:30; выдача документов: с 15.00 до 16.00.

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