МИД Беларуси ввел предварительную запись на проставление апостиля

МИД Беларуси ввел предварительную запись на проставление апостиля2
- 4.04.2022, 10:09
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Нововведение начнет работать с завтрашнего дня.
Министерство иностранных дел с 5 апреля вводит предварительную запись на процедуру проставления апостиля.
«В связи с большим количеством обращений для осуществления процедуры проставления апостиля / легализации официальных документов с 5 апреля 2022 года на временной основе вводится предварительная запись граждан», — говорится в сообщении МИДа.
Журнал записи будет находиться на на посту охраны в Главном консульском управлении МИД на улице Карла Марксе 37а. Запись на прием будет вестись по рабочим дням с 10:30 до 12:00. Можно будет записать не более 50 человек или 150 документов в день.
Иногородние заявители могут быть приняты как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди, через одного посетителя, записанного на прием, по предъявлении паспорта с соответствующей регистрацией.
Для подтверждения личности в день приема нужно будет иметь паспорт или водительское удостоверение.
Прием документов осуществляется по предварительной записи по рабочим дням с 08:00 до 10:30; выдача документов: с 15.00 до 16.00.