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Волонтеры обнародовали данные командира оккупантов, которые совершали зверства в Буче

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  • 4.04.2022, 10:15
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Волонтеры обнародовали данные командира оккупантов, которые совершали зверства в Буче

Для Гааги.

Волонтеры украинского проекта InformNapalm нашли и обнародовали данные командира воинской части в/ч 51460, 64-й отдельной мотострелковой бригады, причастного к военным преступлениям в Буче Киевской области.

Об этом они сообщили в Telegram.

"Комбриг: подполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович. Адрес e-почты: mnac1981@gmail.com Адрес, с Князе-Волконское, р-н Хабаровский, проезд Мотострелковый, д. 3. тел. (4212 ) 397103", - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры InformNapalm анонсировали публикацию данных, архивов и объяснения как удалось найти командира оккупантов.

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