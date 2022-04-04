Волонтеры обнародовали данные командира оккупантов, которые совершали зверства в Буче 8 4.04.2022, 10:15

9,074

Для Гааги.

Волонтеры украинского проекта InformNapalm нашли и обнародовали данные командира воинской части в/ч 51460, 64-й отдельной мотострелковой бригады, причастного к военным преступлениям в Буче Киевской области.

Об этом они сообщили в Telegram.

"Комбриг: подполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович. Адрес e-почты: mnac1981@gmail.com Адрес, с Князе-Волконское, р-н Хабаровский, проезд Мотострелковый, д. 3. тел. (4212 ) 397103", - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры InformNapalm анонсировали публикацию данных, архивов и объяснения как удалось найти командира оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».