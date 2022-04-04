Российский Антивоенный комитет: Происходящее в Украине — это геноцид 8 4.04.2022, 10:41

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Фото: Anadolu

Название города Буча в Киевской области за один день стало таким же нарицательным, как и боснийская Сребреница.

Предприниматель и российский оппозиционер Михаил Ходорковский, а также 14 его единомышленников из числа ученых, политиков, писателей, юристов и общественных деятелей, объединившихся ранее в Антивоенный комитет, в воскресенье, 3 апреля, выступили с призывом провести независимое международное расследование действий российской армии в Украине и признать геноцидом безрассудные казни и убийства мирных жителей на занятой российскими войсками территории страны.

Полный текст документа опубликован в Telegram-канале Михаила Ходорковского.

Среди поставивших свои подписи под этим обращением, кроме самого предпринимателя: экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, 13-й чемпион мира по шахматам, оппозиционер Гарри Каспаров, юрист Елена Лукьянова, историк Владимир Кара-Мурза, журналист Юлия Латынина, писатель Виктор Шендерович, ученый Константин Чумаков и другие:

— Антивоенный комитет призывает к независимому международному расследованию преступлений российской армии и признанию геноцидом бессудных казней и убийств мирных жителей на занятой российскими войсками территории Украины.

Отвод российской армии от Киева открыл всему миру ужасающую картину: сотни мирных жителей, чьи тела просто брошены на улицах украинских городов; люди со связанными руками, расстрелянные в упор; убитые женщины, дети, целые семьи, которые явно не могли быть приняты за вооруженных противников.

Это лицо путинской войны. Войны, которую теперь невозможно называть иначе как геноцидом украинского народа. Название небольшого города Буча в Киевской области за один день стало таким же нарицательным, как и боснийская Сребреница. Свидетельства жестоких расправ, расстрелов жителей Бучи, следы мародерства и насилия со стороны российских войск обошли все мировые СМИ. Эти свидетельства бесспорны и их невозможно игнорировать.

С самого начала путинская агрессия против Украины являлась военным преступлением. Каждый день и час этой несправедливой, захватнической войны уносили жизни украинских граждан. Но открывающиеся сейчас свидетельства из Бучи, Мотыжина, Мариуполя и других городов и сел неоспоримо доказывают целенаправленное уничтожение российскими войсками мирного и гражданского населения захваченных областей Украины.

То, что, начиная с 24 февраля 2022 года, происходило и происходит на территории Украины, согласно определению ООН, является геноцидом украинского народа. Это преступление путинского режима не просто против Украины, а против человечности. Это преступление не имеет сроков давности и должно быть должным образом расследовано и наказано. Все, принимавшие участие в геноциде украинского народа – от рядовых до верховного главнокомандующего – должны быть выявлены и привлечены к ответственности международным судом.

До момента, когда такой суд станет возможным, мы призываем все мировое сообщество и, в особенности, страны Европейского Союза использовать все возможности для прекращения войны и геноцида украинского народа. Мы понимаем, что правительства демократических стран не готовы рисковать жизнями своих солдат. Но в ситуации продолжающегося геноцида вы обязаны пожертвовать своей экономикой. Ни одна человеческая жизнь не стоит денег или экономических показателей.

Мы призываем немедленно прекратить все торговые отношения с агрессором и наложить эмбарго на приобретение российских нефти и газа и принять следующие из такого решения экономические потери, вооружить Украину самым современным оружием, боеприпасами и топливом, открыть полноценный ленд-лиз.

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