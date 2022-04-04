Стали известны потери российских оккупантов в Украине

Стали известны потери российских оккупантов в Украине4
- 4.04.2022, 11:02
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Украинский Генштаб назвал цифры.
С начала войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 300 военнослужащих убитыми. Уничтожены 147 самолетов, 647 танков и 330 артиллерийских систем.
Об этом сообщает "Фейсбук" Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
Личный состав - около 18300 человек
Танки - 647 единиц
Боевые бронированные машины - 1844 единиц
Артиллерийские системы - 330 единиц
РСЗО - 107 единиц
Средства ПВО - 54 единицы
Самолеты - 147 единиц
Вертолеты - 134 единицы
Автомобильная техника - 1273 единицы
Корабли/катера - 7 единиц
Цистерны с ГСМ - 76 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 92 единицы
Специальная техника - 25 единиц
Пусковые установки ОТРК - 4 единицы