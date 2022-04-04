Стали известны потери российских оккупантов в Украине 4 4.04.2022, 11:02

5,200

Украинский Генштаб назвал цифры.

С начала войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 300 военнослужащих убитыми. Уничтожены 147 самолетов, 647 танков и 330 артиллерийских систем.

Об этом сообщает "Фейсбук" Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 18300 человек

Танки - 647 единиц

Боевые бронированные машины - 1844 единиц

Артиллерийские системы - 330 единиц

РСЗО - 107 единиц

Средства ПВО - 54 единицы

Самолеты - 147 единиц

Вертолеты - 134 единицы

Автомобильная техника - 1273 единицы

Корабли/катера - 7 единиц

Цистерны с ГСМ - 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 92 единицы

Специальная техника - 25 единиц

Пусковые установки ОТРК - 4 единицы

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».