закрыть
4 апреля 2022, понедельник, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стали известны потери российских оккупантов в Украине

4
  • 4.04.2022, 11:02
  • 5,200
Стали известны потери российских оккупантов в Украине

Украинский Генштаб назвал цифры.

С начала войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 300 военнослужащих убитыми. Уничтожены 147 самолетов, 647 танков и 330 артиллерийских систем.

Об этом сообщает "Фейсбук" Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 18300 человек

Танки - 647 единиц

Боевые бронированные машины - 1844 единиц

Артиллерийские системы - 330 единиц

РСЗО - 107 единиц

Средства ПВО - 54 единицы

Самолеты - 147 единиц

Вертолеты - 134 единицы

Автомобильная техника - 1273 единицы

Корабли/катера - 7 единиц

Цистерны с ГСМ - 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 92 единицы

Специальная техника - 25 единиц

Пусковые установки ОТРК - 4 единицы

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке