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Польша предложила создать комиссию по расследованию преступлений РФ в Украине

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  • 4.04.2022, 11:45
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Польша предложила создать комиссию по расследованию преступлений РФ в Украине
Фото: charter97.org

Она могла бы состоять из юристов, врачей, криминалистов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать международную комиссию, которая займётся расследованием событий в украинской Буче. Ранее власти Украины, а затем и западные СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом с большим количеством убитых. В Минобороны России ответили, что данные события являются провокацией и инсценировкой Киева.

«Мы предлагаем создание международной комиссии для расследования этого преступления. Международной комиссии, которая будет состоять из юристов, врачей, криминалистов — специалистов, которые смогут описать всё очень точно», — заявил Моравецкий.

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