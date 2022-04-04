Cестра и учительница родившегося в Украине замглавы администрации Путина записали к нему видеообращение 5 4.04.2022, 11:56

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Дмитрий Козак

Обе рассказали об ужасах войны.

Учительница из Кировоградской области и двоюродная сестра обратились к Дмитрию Козаку, заместителю руководителя администрации Путина. Обе со слезами просили путинского соратника, который родился и вырос в Украине, остановить кровопролитие.

Видеообращение опубликовал сайт unian.net.

Учительница Наталья Гавриловна была классным руководителем Козака. Женщина вспомнила, что в детстве одноклассники и односельчане звали Козака Митей.

"Митя, я все вам старалась объяснить, чтобы вы понимали. Объясни теперь мне, дитя: что это за война? Кому она надо? На колени бы перед всей Украиной стала бы - и просила бы прощения, что что-то я не добавила тебе в воспитании, что-то упустила... Я не знаю, что сказать больше. Я не понимаю этой войны. И не могу понять, что ты – в противоположном лагере – другом, чем тот, где твои одноклассники, наши люди и я тоже!"- со слезами говорит пожилая женщина.

В том же видео к Козаку обратилась его двоюродная сестра. Она до сих пор живет в родном селе. Женщина решила достучаться к родственнику и рассказала ему об ужасах войны.

"У нас война. Если ты можешь каким-то образом помочь нам, чтобы у нас закончилась война... У нас детей насилуют, женщин насилуют... Побили все города. Домов нет. Людям некуда пойти. Выезжают, кто куда видит. Очень у нас тяжело...".

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