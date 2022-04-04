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Заместитель министра инфраструктуры Украины: Польша и страны Балтии закрывают границу с Беларусью

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  • 4.04.2022, 12:06
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Заместитель министра инфраструктуры Украины: Польша и страны Балтии закрывают границу с Беларусью

Речь идет о транспортных перевозках.

Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48−72 часа начнут процесс полной транспортной изоляции от России и Беларуси.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

«На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с РФ и Республикой Беларусь. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата», – написал он.

Найем добавил, что в случае принятия положительного решения границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты для транспортных перевозок.

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