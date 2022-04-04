закрыть
4 апреля 2022, понедельник, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Для IT-шников закроют выезд из Беларуси?

59
  • 4.04.2022, 12:21
  • 26,584
Для IT-шников закроют выезд из Беларуси?

Лукашенко заявил, что «нужно решать вопрос с оттоком кадров».

Из Беларуси идет отток IT-кадров и этот вопрос надо решать. Об этом заявил Лукашенко, пишет его пресс-служба.

— Как меня информируют: такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников, — отметил диктатор.

— Процесс отъезда некоторых айтишников все-таки наблюдается, и, возможно, он не малый. Нам надо посмотреть с точки зрения безопасности, насколько это опасно для Беларуси, — сказал Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке