Для IT-шников закроют выезд из Беларуси? 59 4.04.2022, 12:21

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Лукашенко заявил, что «нужно решать вопрос с оттоком кадров».

Из Беларуси идет отток IT-кадров и этот вопрос надо решать. Об этом заявил Лукашенко, пишет его пресс-служба.

— Как меня информируют: такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников, — отметил диктатор.

— Процесс отъезда некоторых айтишников все-таки наблюдается, и, возможно, он не малый. Нам надо посмотреть с точки зрения безопасности, насколько это опасно для Беларуси, — сказал Лукашенко.

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