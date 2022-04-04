11 бойцов хакасского ОМОНа отказались ехать в Украину 6 4.04.2022, 12:36

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Сейчас их увольняют со службы.

11 бойцов хакасского ОМОНа отказались ехать в Украину, сообщил интернет-журнал «Новый фокус». По данным издания, сейчас их увольняют со службы. Автор материала, журналист из Абакана Михаил Афанасьев, пишет, что перед публикацией подтвердил информацию в нескольких источниках.

«Признаться честно, я слишком верю в человечество и лучшее в нем, чтобы понять насколько опасна для меня публикация этой информации в силу нового законодательства. Я просто поступаю как велит мне совесть. Конечно, можно было бы уклониться и оправдать себя тем, мол, поехали же они, пусть сами и разгребают. Тем более там речь о неких генералах Росгвардии. Но честно говоря, не хочется потом жить сукой, зная, что 11 человек просили о помощи, а я отвернулся. Возможно, сгущаю краски и все не так плохо, но думаю, лучше на всякий случай попрощаться. Информацию я довел до многих достойных людей и история уже не канет в лету и не будет забыта. А еще им очень нужна помощь», — говорится в его последнем к этому моменту посте в «Фейсбуке».

Информацию уже опубликовал у себя юрист Павел Чиков. Агора уже защищает сотрудников ОМОНа из Краснодара, оказавшихся в похожей ситуации

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