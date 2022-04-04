Оккупанты промазали: стали известны новые подробности ночного обстрела Одессы

Оккупанты промазали: стали известны новые подробности ночного обстрела Одессы1
- 4.04.2022, 12:50
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Враг пытается сеять панику.
Российские оккупанты не попали в намеченную цель во время ночного обстрела Одессы.
Подробности вражеской атаки раскрыл представитель оперативного командования «Пивдень" Владислав Назаров, пишет unian.net.
"Пытаясь сеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг ночью атаковал Одессу. Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются", - сказал Назаров.