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Оккупанты промазали: стали известны новые подробности ночного обстрела Одессы

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  • 4.04.2022, 12:50
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Оккупанты промазали: стали известны новые подробности ночного обстрела Одессы
Фото: Reuters

Враг пытается сеять панику.

Российские оккупанты не попали в намеченную цель во время ночного обстрела Одессы.

Подробности вражеской атаки раскрыл представитель оперативного командования «Пивдень" Владислав Назаров, пишет unian.net.

"Пытаясь сеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг ночью атаковал Одессу. Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются", - сказал Назаров.

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