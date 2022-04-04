Гаечный ключ и молоток для IT-шников 9 «Народны дэпутат»

4.04.2022, 13:03

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Современные белорусские IT и современная белорусская власть — это понятия несовместимые.

«IT сфере приготовиться!

Лукашенко проанонсировал совещание по ПВТ».

После такого рода заявлений желание уехать из страны у айтишников только усилится (хотя не только у них, хотя куда уж сильнее).

Вот этот колхозно-совхозный прием – в любой ситуации проводить совещания – это не про диалог и развитие. Айтишники работают в этой стране и живут по установленным законам, как и все, и должны соблюдать эти законы.

Но айтишники, впрочем как и врачи, инженеры, журналисты и многие профессии, нуждаются в свободе самовыражения, в реализации законных инициатив и желаний – это аксиома развития всего.

Люди – это не слипшиеся макароны, у каждого из них должна быть своя воля и своя свобода, ограниченные законом и нравственностью.

Но в то время, когда «порой не до законов», а добро и зло в государственном понимании и понимании гражданского общества имеют полярные точки координат (взять, к примеру, оценку событий в Украине), никакие совещания или указы проблем не решат. Если бы это было возможным, в Конституции прописали бы, что средняя зарплата в стране должна составлять 1000 долларов. Но этот не сделали, потому что это утопия, как и результаты еще не состоявшегося совещания.

Никто не одолжит незнакомому человеку на улице 100 рублей, не попросит выгулять собаку или припарковать автомобиль – потому что доверия нет. Доверие – это уверенность в чьей-то добросовесности, а власть столько раз обманывала, играла не по правилам, подставляла и выжимала соки, сажала, душила и лицемерила, что у активной части белорусского общества доверие к государству трансформировалось в хроническое неприятие государства как актора, как собеседника, как субъекта коммуникации.

Образованные и современные белорусы, к которым относятся и айтишники – люди в большинстве своем национальных и демократических убеждений. А государство кичится другими героями – азаренками, гайдукевичами и прочими красауцами, другими ценностями, вроде «папиццот», стабильности и поворота в Азию. Поэтому современные белорусские IT и современная белорусская власть – это понятия несовместимые, потому что невозможно написать код гаечным ключом и молотком.

А гаечный ключ и молоток для нашей власти – это единственное решение всех проблем – зажимать и бить.

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