Политзаключенного Руслана Окостко в колонии осудили на еще один год заключения 4 4.04.2022, 13:19

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Руслан Окостко

Приговор вынес судья Витебского районного суда Михаил Зубеня.

Политзаключенного Руслана Окостко из Солигорска в колонии осудили еще на один год заключения, сообщают правозащитники, сообщает «Еврорадио».

Окостка — бывший десантник. Его задержали на акции памяти Романа Бондаренко: Окостко прошел через весь Солигорск с накинутым на плечи бело-красно-белым флагом. Экс-десантнику присудили три года колонии, признав его виновным в сопротивлении милиционерам при задержании.

В витебской колонии №3 против него возбудили новое уголовное дело по ст. 411 Уголовного кодекса (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения).

Сузили политзаключенного в самой колонии. О суде не знали даже родственники Руслана: три месяца от него вообще не было вестей.

Приговор вынес судья Витебского районного суда Михаил Зубеня.

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