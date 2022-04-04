закрыть
4 апреля 2022, понедельник, 14:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные уничтожили колонну российской техники с необычной маскировкой

24
  • 4.04.2022, 13:24
  • 23,324
Украинские военные уничтожили колонну российской техники с необычной маскировкой

Фотофакт.

В Черниговской области украинские военные уничтожили колонну российской военной техники.

Соответствующие фото опубликовал Генштаб Украины.

От уничтожения технику не спасла даже маскировка под дрова.

«В Черниговской области воины Оперативного командования Север разбили российскую колонну, которая решила притвориться дровами. Может, думали, что „российские березы“ их спасут?», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке