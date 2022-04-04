Украинские военные уничтожили колонну российской техники с необычной маскировкой

Украинские военные уничтожили колонну российской техники с необычной маскировкой24
- 4.04.2022, 13:24
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Фотофакт.
В Черниговской области украинские военные уничтожили колонну российской военной техники.
Соответствующие фото опубликовал Генштаб Украины.
От уничтожения технику не спасла даже маскировка под дрова.
«В Черниговской области воины Оперативного командования Север разбили российскую колонну, которая решила притвориться дровами. Может, думали, что „российские березы“ их спасут?», — говорится в сообщении.