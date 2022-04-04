Белорусский прокурор: Россияне, убивавшие людей в Буче и Ирпене, должны быть арестованы в нашей стране 41 4.04.2022, 13:33

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Так предписывает Уголовный кодекс.

Один из действующих прокуроров, который остается на службе (его имя не называется), прокомментировал для «Нашай Нівы» зверства российских оккупационных войск в Буче и Ирпене с позиции белорусского законодательства. Он утверждает, что Уголовный кодекс предписывает арест подозреваемых на территории Беларуси.

«Согласно части 3 статьи 6 Уголовного кодекса (действия УК к лицам, совершившим преступления на территории других государств), относительно ряда преступлений он должен применяться независимо от уголовного права места совершения преступления, — говорит наш собеседник.

— Отчасти такая норма касается так называемых военных преступлений: геноцид, преступления против человечности, нарушение законов ведения войны и так далее.

Те жуткие кадры и слова свидетелей, которые массово полились в сеть вечером 2 апреля, можно квалифицировать с помощью нескольких статей УК. Самый очевидный — статья 128, преступления против безопасности человечества.

К таким преступлениям относят: незаконное содержание в неволе, похищение людей с их исчезновением, пытки и жестокость, совершенные в связи с национальной, этнической принадлежностью, политическими взглядами и др.

Очевидно, что случившееся в Ирпене, Гостомеле, Буче, напрямую подпадает под указанную статью. Да и сразу под несколько других.

Таким образом, люди, совершившие подобные преступления и не осужденные за них в других государствах, должны быть привлечены к уголовной ответственности в нашей стране.

Известно также, что военные части, стоявшие в Киевской области, могли выходить через территорию Беларуси или даже сейчас находятся здесь.

Стартом для расследования может служить заявление украинских властей об идентификации номеров и названий частей, стоявших в Ирпене и Буче, — очевидно, что белорусские военные и власти хорошо знают, кто из россиян сейчас стоит на нашей земле.

То есть белорусский СК, прокуратура и другие органы, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, должны тут же завести уголовное дело и принять меры.

Это же не какая-нибудь кража петуха или велосипеда в деревне, а международные преступления, которые несут опасность всему человечеству. От таких преступлений больше всего страдали именно белорусы во времена Великой Отечественной войны, что, кстати, и обусловило появление этих статей в нашем Уголовном кодексе.

Я считаю, что дело чести для отечественных силовиков — начать проверку, опросить военнослужащих тех частей, которые вышли с территории Украины, завести уголовные дела и привлечь к ответственности виновных.

Кстати, популярное в Сети видео из Мозырского офиса СДЭК, на котором российские военные отправляют куда-то огромное количество имущества, в сумме с заявлениями средств массовой информации также может служить основанием для начала уголовного дела с отсылкой к части 3 статьи 6 УК:

произвольное и масштабное присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью, также является военным преступлением.

Виновные должны быть привлечены к ответственности нашими героическими силовиками, которые абсолютно нетерпимы к военным преступлениям и масштабно расследуют сейчас аналогичные события Второй мировой войны в части преступлений против белорусов, — иронизирует прокурор.

— И это дело не только желания или нежелания, а еще и обязанность органов уголовного преследования. Поводов по Уголовно-процессуальному кодексу хватает. Игнорирование таких преступлений — само по себе преступление».

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