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Украинская разведка обнародовала список оккупантов, причастных к преступлениям в Буче

  • 4.04.2022, 13:44
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Украинская разведка обнародовала список оккупантов, причастных к преступлениям в Буче

В ведомстве подчеркнули, что их имена должны знать все.

Украинская разведка раздобыла и обнародовала список российских вояк 64 ОМСБр, которые совершили военные преступления против народа Украины в городе Буча Киевской области.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, которые совершили военные преступления против народа Украины в г. Буча", – говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в "Фейсбуке".

В силовом ведомстве уверяют, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности, подчеркнули в ГУР Минобороны Украины.

Со списком российских оккупантов, совершавших зверства против украинского народа в Буче, можно ознакомиться по ссылке.

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