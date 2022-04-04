ЕБРР заблокировал Беларуси и России доступ к своим финансам 3 4.04.2022, 14:11

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Также закрыты офисы в Москве и Минске.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заблокировал Беларуси и России доступ к своим ресурсам.

Как сообщается в пресс-релизе ЕБРР, банк перестал финансировать новые проекты, а также вправе отказаться от дальнейшего финансирования уже существующих.

Президент банка Одиль Рено-Бассо прокомментировала это решение так: "Печально, что мы пришли к этому моменту после стольких лет сотрудничества. Однако война в Украине, которую ведет Россия, не оставила нам другого выбора, кроме как выразить свое осуждение не только на словах. Необходимы действия, чтобы у двух стран не было сомнений, что мы считаем, что они подорвали ценности, которые важны для нас как института и для международного сообщества".

В конце марта ЕБРР заявил о закрытии своих постоянных офисов в Минске и Москве в связи с войной России в Украине.

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