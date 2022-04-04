Украинский снайпер-десантник уничтожил российского генерала и навел артиллерию ВСУ на танки 1 4.04.2022, 14:48

3,466

Появились подробности военного подвига.

Снайпер 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ с позывным “Алексей” ликвидировал генерала оккупантов и помог уничтожить несколько единиц вражеской бронетехники.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ на своей странице в "Фейсбуке".

Боец воюет в разных районах Харьковской области, где ведет боевые действия его бригада.

Благодаря своим профессиональным навыкам и подготовке, "Алексею" удалось уничтожить снайперским огнем не только одного из генералов ВС РФ, но немалое количество российских оккупантов.

А в районе города Изюм он успешно выполнил задание по корректировке огня артиллерии по колоннам и переменным позициям противника. В результате были уничтожены два танка и несколько бронемашин, а также несколько десятков живой силы противника.

Во время выполнения боевых заданий "Алексей" получил ранение. Сейчас он проходит лечение в одном из госпиталей, а тем временем командование воинской части представило снайпера к высокой государственной награде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».