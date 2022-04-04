Украинский снайпер-десантник уничтожил российского генерала и навел артиллерию ВСУ на танки

Украинский снайпер-десантник уничтожил российского генерала и навел артиллерию ВСУ на танки1
- 4.04.2022, 14:48
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Появились подробности военного подвига.
Снайпер 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ с позывным “Алексей” ликвидировал генерала оккупантов и помог уничтожить несколько единиц вражеской бронетехники.
Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ на своей странице в "Фейсбуке".
Боец воюет в разных районах Харьковской области, где ведет боевые действия его бригада.
Благодаря своим профессиональным навыкам и подготовке, "Алексею" удалось уничтожить снайперским огнем не только одного из генералов ВС РФ, но немалое количество российских оккупантов.
А в районе города Изюм он успешно выполнил задание по корректировке огня артиллерии по колоннам и переменным позициям противника. В результате были уничтожены два танка и несколько бронемашин, а также несколько десятков живой силы противника.
Во время выполнения боевых заданий "Алексей" получил ранение. Сейчас он проходит лечение в одном из госпиталей, а тем временем командование воинской части представило снайпера к высокой государственной награде.