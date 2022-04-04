Арестович рассказал о шокирующих подробностях зверств российских оккупантов в Буче 7 4.04.2022, 15:15

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Алексей Арестович

Российские военные преступники старались не оставлять свидетелей.

Зверские убийства, пытки и насилия мирных жителей в Буче и Ирпене были очень жестокими.

Как рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE, украинских женщин российские оккупанты массово насиловали, после чего вешали и сжигали.

"Убийства были массовыми. 410 тел вывезены только из Ирпеня в настоящий момент. Это те, что лежали на улицах. Это изнасилованные женщины, убитые дети, расстрелянные на улицах люди. Множество людей, десятки, а некоторые специалисты даже говорят – сотни тел, со связанными руками, убитые в затылок. Представители местной власти, просто люди", – рассказал Арестович.

Советник главы Офиса президента также обратил внимание на характер зверств.

"Женщин насиловали, после чего повесили. На Житомирской трассе – 5 тел молодых женщин, которых выбросили из машин, сложили вместе, облили соляркой и пытались поджечь. Понятно, что молодые, голые женщины на трассе – значит, что-то этому предшествовало", – говорит Арестович.

Он также добавил, что многих граждан убили за то, что они стали случайными свидетелями преступлений оккупантов.

"Они убивали, а когда видели кого-то на улице, пытались догнать и расстрелять, чтобы не было свидетелей. Пытались зачистить свидетелей", – объяснил Арестович.

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