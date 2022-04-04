«Российские солдаты могли получить в Чернобыле годовую дозу радиации» 9 4.04.2022, 15:25

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Оккупанты могли распространить частички радиации дальше.

Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко заявил, что ВС РФ могли получить годовую дозу облучения, находясь в Рыжем лесу ЧЗО, пишет "Фокус".

После взрыва на атомной электростанции основной шар радионуклидов лег на землю, а за 30 лет он ушел под нее на 30-40 см. Поэтому российские солдаты могли нарушить природный защитный барьер.

"В самом опасном пункте временного захоронения радиоактивных отходов в так называемом Рыжем лесу фон такой, что человек, который не двигаясь простоит там 24 часа, получит годовую дозу излучения", — заявил Крамаренко.

А если грунт начать копать, то уровень радиации увеличится в разы. Также глава Госагентства допускает, что оккупанты получили устаревшие дозиметры, которые скорее годятся для "психологического спокойствия", что у них есть аппараты для мониторинга. На самом деле такая техника вряд ли сработает. Вдобавок, Крамеренко допускает, что военнослужащие не получили должного инструктажа, что делать в такой обстановке.

Более того, оккупанты могли распространить частички радиации дальше по территории. Чернобыльскую зону отчуждения враг использовал в качестве транзитной зоны для переброски своих войск в Беларусь. Заявляется, что через нее прошло 10 тысяч единиц техники. А на территории Чернобыльской АЭС было 50 единиц техники и около 1000 личного состава.

Количество солдат ВС РФ, находящиеся в лесу, и в окопах не установлено.

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