Польша усилила проверку грузовиков на границе с Беларусью 4.04.2022, 15:48

Ожидание на границе теперь может достигать до 80 часов.

Польские службы усилили проверку грузового транспорта на въезд в Беларусь в соответствии с решениями МВД и Минфина.

Об этом сообщает PAP.

"Все наши пограничные и таможенные службы очень тщательно проверяют каждую машину. Мы должны быть уверены, что в них не перевозятся товары двойного назначения. Это указание как министра финансов, так и министра внутренних дел", - сообщил агентству замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

Он признал, что в результате тщательного досмотра транспорта "ожидание в очереди на границе может достигать 80 часов".

Он добавил, что "лучшим для Евросоюза будет введение экономической блокады России", чтобы, "пока мы закрываем польско-белорусскую границу, через которую транспорт двигается в Россию, товары не плыли из Ростока или Гамбурга в Петербург".

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