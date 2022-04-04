Александр Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре 4.04.2022, 15:51

Александр Роднянский

Она не уберегла от варварства и оскотинивания.

Российский киноакадемик и признанный мировым кинематографом продюсер Александр Роднянский в Instagram отреагировал на военные преступления армия РФ в Буче:

— Я не хочу больше ни с кем спорить. Убеждать, что не все россияне поддерживают войну. Что есть другие. Светлые. Культурные, — пишет российский киноакадемик и признанный мировым кинематографом продюсер Александр Роднянский.

Это было возможно до того, что случилось в Буче и других украинских городах и сёлах. До того, как были обнаружены тела сотен замученных, изнасилованных, убитых украинцев. У многих из расстрелянных выстрелами в затылок людей были связаны руки за спиной. Белыми лентами, которые российская армия требовала от украинцев носить на одежде как знак их этнической принадлежности.

Увидев эти кадры, я потерял дар речи. И право говорить о «русской культуре». Как и все люди, имеющие к ней хоть какое-то отношение.

Про циничных, лживых и подлых политиков, пропагандистов и военных, про тех, кого они воспитали, создали, выпестовали — ликующую гопоту — про них и так все понятно.

А вот теперь — и про культуру. Про ту, которой гордились. К которой себя причисляли.

«Писать стихи после Освенцима — это варварство», — кажется так сказал Теодор Адорно.

После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от варварства, от зверства и оскотинивания. Она виновна. Все к ней причастные виновны.

Предстоит долгий путь перерождения. И покаяния.

Просить прощения поздно. И не у кого. Их убили, изнасиловали и бросили в ямы в Буче, Ирпене, Гостомеле…

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