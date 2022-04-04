Академик Александр Лукашенец уволен из Института языкознания 6 4.04.2022, 16:10

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В 2020 он выступил против насилия.

Академик Александр Лукашенец больше не является главным научным сотрудником Института языкознания имени Якуба Коласа. Еще 23 февраля 2022 года его уволили приказом директора Центра изучения белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Об этом сообщает budzma.org.

Причиной увольнения стало окончания контракта. Как пишет budzma.org, после выборов 2020 года в Беларуси Александр Лукашенец осудил действия силовиков и выступил с видеообращением ученых против насилия.

Александр Лукашенец — доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, лауреат премий Национальной академии наук Беларуси и обладатель медали Франциска Скорины. Лукашенец изучал белорусское и славянское словообразование, проблемы белорусско-русского двуязычия и языковой политики, динамику норм современного белорусского литературного языка и другие темы.

В Национальной академии наук Беларуси он работал с 1977 года.

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