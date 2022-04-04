«Без подработки не обойтись» 4 4.04.2022, 16:14

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Учитель рисования честно рассказала о своих доходах и расходах.

Педагог, которая ведет уроки рисования в младших классах, рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, какую сумму тратит на обновки, почему не берет на работу ссобойку и есть ли у нее желание сменить профессию:

- Профессию учителя я выбрала, не задумываясь. Интерес к рисованию у меня проявился еще в детстве, получалось хорошо, а потом, по мере взросления, появилось желание кому-то передать свои навыки.

Учителем рисования в младших классах я работаю уже около 27 лет. Кроме того, я являюсь классным руководителем. Моя зарплата составляет в настоящее время 670 рублей. Конечно, это совсем немного в сравнении с ценами на жизнь, продукты питания, услуги.

Также у меня есть дополнительный доход – помогаю студентам с чертежами. Без подработки не обойтись. В месяц к моей основной зарплате это еще около 80 рублей. И студентам помощь, и мне копейка.

Свет горит практически всегда

Из своей зарплаты около 200 рублей каждый месяц я плачу за коммунальные платежи. У меня трехкомнатная квартира, я расходую много света для работы – он практически всегда горит в комнате.

Раз в месяц кладу на мобильный 15 рублей, этого мне достаточно.

Обедаю я в школьной столовой. Обед – это обязательно, так как график занятий плотный, а таскать ссобойку на работу не удобно. Да и погреть особо некогда. За обеды в школе в месяц набегает около 150 рублей.

На работу добираюсь на автобусе, поэтому беру проездной.

Когда приезжают внуки, приходится потратиться

Продукты в основном закупаем с зарплаты мужа. Ездим за ними 2-3 раза в неделю. Один раз в неделю покупаем мясо, рыбу, фарш для котлет и тефтелей, овощи, фрукты, корм для кота и сладкое для чая. Почти через день я захожу в магазин, чтобы взять молоко и свежий батон. Я лично обожаю йогурты. Из моей зарплаты на покупку различных вкусняшек уходит 50 рублей.

Два раза в месяц к нам в гости приезжают дети с внуками из Минска. У меня четверо внуков. Тут приходится нормально так потратиться: на сладости, маленькие подарки, на стол, шашлыки. В месяц на все это уходит рублей сто точно. Еще внукам стараемся дать по 10 рублей и детям на топливо рублей 30.

Я же каждый день на людях

Также я стараюсь каждый месяц обновить что-то в своем гардеробе. Я же учитель, на меня смотрят дети, я всегда на виду. На новые наряды отдаю ежемесячно около 70 рублей.

Два раза в месяц я хожу на маникюр, так как мои руки должны быть ухожены. Это еще 50 рублей.

Дарю, чтобы привлечь интерес

Каждый месяц я покупаю себе недорогие краски или кисточки. Точнее – покупаю не так для себя, как для детей. Дети ведь разные есть и семьи разные: кто-то забудет инструмент для урока дома, кому-то родители вообще жалеют купить кисти и краски, так как считают, что рисование – это ерунда. Поэтому не редкость, что свой инструмент я просто дарю ребёнку, чтобы ему было чем работать на уроке, а также, чтобы привлечь его интерес к рисованию.

На эти «мелочи для работы» я трачу примерно 10 рублей.

И хлеб, и отдушина

Да, дети в школе очень разные. Есть те, кто старается, хорошие, добрые. А есть лентяи с ранних лет, которые к тому же начинают уже с такого возраста «качать» права. Впрочем, тут, я считаю, все зависит от воспитания родителей.

Но свою профессию все-таки я менять не хочу, несмотря ни на что. Я люблю свое дело. Это и хлеб мой, и отдушина, и хобби. Учитель, педагог все же еще ценится и уважается многими. И слава Богу.

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