Премьер Польши – Макрону: Сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего достигли? 30 4.04.2022, 16:30

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С преступниками не договариваются, с ними надо бороться.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за его звонков российскому президенту Владимиру Путину, который 24 февраля начал войну в Украине.

Об этом глава правительства Польши заявил на пресс-конференции 4 апреля, которая транслировалась в Facebook Моравецкого.

"Господин президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным? Чего вы достигли? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место? – обратился к французскому лидеру Моравецкий. – С преступниками не договариваются, с преступниками надо бороться. Никто не вел переговоров с [лидером нацистской Германии Адольфом] Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со [советским диктатором Иосифом] Сталиным, с [лидером Компартии Кампучии] Пол Потом?".

По словам премьера Польши, из-за "кровавых расправ", совершенных оккупантами в Буче, Гостомеле, Ирпене, Мотыжине, российские солдаты "заслуживают того, чтобы их называли по именам".

"Это геноцид, и это преступление должно рассматриваться как преступление геноцида. В такие моменты мы должны осознавать, что те, кто молчит, не говорит, несут солидарную ответственность", – отметил Моравецкий.

Он призвал лидеров Евросоюза предпринять шаги, которые приведут к конфискации активов РФ в западноевропейских банках, в частности – российских олигархов.

"Я призываю лидеров ЕС действовать решительно. Осуществить такие действия, которые окончательно сломают путинскую военную машину", – резюмировал Моравецкий.

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