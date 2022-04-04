В Ельском районе без причины запретили посещение лесов 14 4.04.2022, 16:47

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В лесах района несут «усиленное дежурство» лукашенковские военные.

В Ельском районе (Гомельская область) запретили посещение лесов. Соответствующее решение, датированное 1 апреля, сегодня было опубликовано на сайте Ельского лесхоза. При это администрация лесхоза не поясняет цель введения запрета, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

На данный момент известно, что в лесах района несут усиленное дежурство белорусские военные, которых показали в пропагандистском репортаже.

В сюжете показано, как военные обустраивают свои позиции в лесу, где стоят палатки, подготовлены окопы и огневые точки. Также там оборудованы большие окопы для боевых машин пехоты, танков и самоходных артиллерийских машин и блокпосты.

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