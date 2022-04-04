Литва первой из стран Европы отозвала посла из РФ

Литва первой из стран Европы отозвала посла из РФ5
- 4.04.2022, 16:49
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До этого Литва стала первой страной, которая отказалась от российского газа.
Литва и Латвия понижают уровень дипломатических отношений. Вильнюс отзывает своего посла из Москвы и закрывает российское консульство в Клайпеде. До этого Литва стала первой страной, которая отказалась от российского газа. Затем газ из России перестал поступать в Латвию и Эстонию.
Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией - правительство решило отозвать посла из Москвы, а также предписало российскому послу покинуть страну. Кроме того, власти Литвы предписали закрыть консульство России в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, литовский посол в ближайшее время вернется из Москвы.
Ņemot vērā Krievijas bruņoto spēku pastrādātos noziegumus Ukrainā, Latvija sašaurinās diplomātiskās attiecības ar Krievijas Federāciju. Par konkrētiem lēmumiem tiks paziņots pēc iekšēju procedūru pabeigšanas— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 4, 2022
Вслед за Литвой об аналогичном решении объявила Латвия. Рига понижает уровень дипломатических отношений с Москвой, объявил МИД Латвии. Означает ли это отзыв посла, пока не ясно.
После российского вторжения в Украину страны Европы ввели санкции против России. Затем последовала серия высылок дипломатических работников России из нескольких стран. Среди них была Литва - 18 марта литовский МИД объявил персонами нон грата четырех сотрудников российского посольства. Аналогичные решения в тот день приняла и Латвия, а также Эстония и Болгария.
Литва стала первой страной, которая пошла на отзыв посла из Москвы и потребовала, чтобы российский посол покинул Вильнюс.