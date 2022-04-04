Литва первой из стран Европы отозвала посла из РФ 5 4.04.2022, 16:49

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До этого Литва стала первой страной, которая отказалась от российского газа.

Литва и Латвия понижают уровень дипломатических отношений. Вильнюс отзывает своего посла из Москвы и закрывает российское консульство в Клайпеде. До этого Литва стала первой страной, которая отказалась от российского газа. Затем газ из России перестал поступать в Латвию и Эстонию.

Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией - правительство решило отозвать посла из Москвы, а также предписало российскому послу покинуть страну. Кроме того, власти Литвы предписали закрыть консульство России в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, литовский посол в ближайшее время вернется из Москвы.

Ņemot vērā Krievijas bruņoto spēku pastrādātos noziegumus Ukrainā, Latvija sašaurinās diplomātiskās attiecības ar Krievijas Federāciju. Par konkrētiem lēmumiem tiks paziņots pēc iekšēju procedūru pabeigšanas — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 4, 2022

Вслед за Литвой об аналогичном решении объявила Латвия. Рига понижает уровень дипломатических отношений с Москвой, объявил МИД Латвии. Означает ли это отзыв посла, пока не ясно.

После российского вторжения в Украину страны Европы ввели санкции против России. Затем последовала серия высылок дипломатических работников России из нескольких стран. Среди них была Литва - 18 марта литовский МИД объявил персонами нон грата четырех сотрудников российского посольства. Аналогичные решения в тот день приняла и Латвия, а также Эстония и Болгария.

Литва стала первой страной, которая пошла на отзыв посла из Москвы и потребовала, чтобы российский посол покинул Вильнюс.

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