Как живется в доме, где продается самая дешевая квартира в Минске 3 4.04.2022, 17:27

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Дом находится в районе Степянка.

Недавно realt.by писал, что в Минске продается квартира за 26 тысяч долларов. Через пару дней объявление удалили, а в базе появилось новое: в том же доме на том же втором этаже продается однокомнатная квартира за 27,9 тысячи долларов. В любом случае, это ниже обычной цены за однушку в Минске. Журналисты съездили в Степянку и спросили у жильцов, как живется в доме с самой дешевой квартирой.

До Геологической, 119 от станции метро «Восток» чуть больше получаса на автобусе или около 10 минут на машине. Столько же и от «Тракторного завода». Автобусная остановка находится рядом с домом, через дорогу — лес. В светло-желтой двухэтажке один подъезд. В некоторых квартирах установлены пластиковые стеклопакеты, одно из окон на первом этаже заколочено. С обратной стороны — дворовое искусство от жильцов: грядки, клумбы из автомобильных колес, большой черно-белый плюшевый пес на дереве.

Из дома выходит женщина. Рассказывает, что живет здесь с 70-х годов. Квартира досталась бесплатно ее мужу, но уже 10 лет после его смерти женщина живет одна. В разговоре она жалуется, что дому очень нужен капремонт.

— Ремонта не было за все время, сколько я живу тут (в объявлении о продаже квартиры указано, что капитальный ремонт делали в 2005-м году. — Прим.). А эта сталинка была построена еще в 50-х! — разочарованно машет рукой и уходит.

Около подъезда сидит пушистый рыжий кот. Как только открываем дверь в подъезд — проскакивает первым. На деревянной двери нет домофона, попасть в дом может любой желающий. Подъезд выкрашен в зеленый цвет, краска в некоторых местах облуплена. На второй этаж ведет деревянная лестница.

Всего в подъезде 16 квартир. На каждом этаже по два тамбура. На втором этаже тамбуры закрыты, на двери — современные звонки. Звоним — ни в одной из квартир дверь не открывают. На первом этаже звонков на общих дверях нет, а тамбуры открыты.

В одной из квартир на первом этаже живет Светлана. Ей 53 года. Женщина рассказывает, что все соседи здесь «по сто лет живут», новых людей в доме не появляется.

— Если дома ремонт сделан неплохой, то живется нормально, почему бы и нет? — говорит Светлана, а потом смеется. — Но если бы этот дом снесли, я бы была очень рада. Мне абсолютно не жалко. За неимением лучшего, конечно, живем здесь. Капитального ремонта сто лет не было. А вы же видите, какое тут? (показывает рукой на стены). А когда начнешь говорить о ремонте ЖЭСу — так они сразу «Это все за счет жильцов, пожалуйста». А ничего, что жильцы деньги на ремонт и так платят?

Светлана живет в доме с самого детства. Женщина вспоминает, как здесь жили раньше. Говорит, что тогда под окнами были целые огородики, соседи сажали «какую-то гародніну».

— Дом был без удобств: на улице туалет, колонка — воду оттуда носили. А лет 20 назад сделали в квартирах поддоны, унитазы поставили. Но люди всегда жили очень порядочные: у нас в общем коридоре стояли шкафчики, картошку и обувь оставляли. А еще умывальники здесь были, дома ж воды не было. Убирали в коридоре по очереди, жили очень дружно.

Пока разговариваем со Светланой, в тамбур к Светлане успевает заскочить тот самый рыжий кот и уже собирается в квартиру.

— Так, иди! — Светлана по-доброму отгоняет рыжего. — Это друг мой, со второго этажа. Как его зовут — я без понятия. Как-то погоняла его, так он мне три коврика обгадил. Хищник, то голубя придушит, то еще кого-нибудь.

«Во дворе растет сельдерей, редис, петрушка и укроп»

Надежда Борисовна из тех, кто до сих пор высаживает под окнами, как она сама называет, палисадник.

—Летом я люблю посидеть в своем огородике, на дачу за всю жизнь не заработала, — говорит женщина. — Скоро уже буду сажать все. Это я сама все сделала грядки. В белых у меня петрушка, укроп, сельдерей, редиска. А там, где колеса, цветочки у меня. Конечно, это для развлечения больше. При дороге все, газы эти. Но петрушку я ем, на целую зиму себе заготовила.

Надежда Борисовна живет в доме «лет 50», знает всех соседей, но о том, что кто-то продает квартиру, не слышала. Начинает предполагать, кто из соседей это может быть, пересказывая факты из их жизни.

— Мне живется здесь прекрасно! Я старый человек, все нравится. Сейчас все есть — вода, туалеты. И топят хорошо. Коммуналка выходит как и в высоких домах. Если бы выбирать, то в новостройке жить я, конечно, не против. А так — и тут доживу. Меня все устраивает. И что хроническая астма от грибка у меня, тоже нравится, — улыбается. — Тут всех жильцов все устраивает. Им эти квартиры просто как сахар.

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