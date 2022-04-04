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Джонсон: Путин никогда не сломит дух народа Украины

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  • 4.04.2022, 17:24
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Джонсон: Путин никогда не сломит дух народа Украины

Премьер Великобритании опубликовал видео в поддержку украинцев.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон опубликовал 4 апреля в Twitter видео в поддержку народа Украины.

"[Президент РФ Владимир] Путин никогда не сломит дух народа Украины и не завоюет его родину", – отметил в твите политик.

Джонсон сказал, что восхищается мужеством, с которым украинцы защищают свою страну.

"Наша задача – сделать все, что в наших силах, чтобы их поддержать... Британия никогда не откажется от поддержки наших друзей. И я не сомневаюсь, когда это время агонии закончится, Украина поднимется снова и щаймет свое место среди свободных, суверенных наций", – добавил премьер.

В видео отмечено, что британские инструкторы с 2015 года подготовили более 22 тыс. украинских военных, в январе 2022 года Британия направила в Украину 2 тыс. противотанковых ракет.

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