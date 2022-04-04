Программистов из Беларуси не пустят на всемирный конкурс от Google 3 4.04.2022, 17:55

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Не пустят и россиян.

Участников из России, Беларуси, а также так называемых ЛНР и ДНР не допустят к участию во всемирном конкурсе программистов Google Summer of Code, об этом сказано на официальном сайте конкурса.

На участников из Украины, находящихся за пределами самопровозглашенных республик, ограничения не распространяются.

Google Summer of Code (GSoC) — инициативная программа компании Google, в рамках которой ежегодно проводится отбор проектов с открытым исходным кодом, Победители получают денежные гранты. Конкурс проводится с 2005 года.

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