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ВСУ показали фото разгрома оккупантов на юге

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  • 4.04.2022, 18:10
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ВСУ показали фото разгрома оккупантов на юге

Российские войска гибнут вблизи Мариуполя.

Украинские силовики, защищающие юг страны от российских захватчиков, показали на фото свои будни: как беспощадно гибнут вражеские войска вблизи Мариуполя. Об этом говорится в публикации Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады в Facebook.

Военные подчеркивают, что россияне на чужой плодородной земле каждый день становятся удобрением.

"Рашисты думали, что их будут встречать хлебом и солью! Думали, что Киев возьмут через несколько дней! Но не тут-то было, они каждый день становятся удобрением для нашей плодородной земли, а их железо начинает убивать их самих!", - говорится в сообщении.

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