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Италия поддержит санкции ЕС против российского газа

  • 4.04.2022, 18:17
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Италия поддержит санкции ЕС против российского газа

Об этом заявил глава МИД страны.

Италия поддержит ужесточение санкций для России, особенно после зверств против жителей Бучи Киевской области, которая была под российской оккупацией. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо агентству ANSA 4 апреля во время поездки в Загреб (Хорватия).

Он заявил, что Италия не будет налагать вето на российские газовые санкции.

Ди Майо также сказал ANSA, что фото зверств в Буче шокировали его. Дипломат подчеркнул, что виновные должны понести ответственность.

Министр заявил, что Италия "подтверждает свое решительное осуждение неприемлемой и неоправданной российской агрессии против Украины".

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