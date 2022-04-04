В Беларуси завтра снова подорожает топливо

В Беларуси завтра снова подорожает топливо5
- 4.04.2022, 18:30
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Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в этому году
Начался апрель. В Беларуси снова растут цены на автомобильное топливо. И снова на две копейки, пишет «Онлайнер».
Еще недавно в концерне «Белнефтехим» объясняли это «необходимостью компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти в условиях усилившихся внешних рисков».
С 5 апреля установлены следующие цены (за 1 литр топлива):
АИ-98 — 2,44 рубля;
АИ-95 — 2,22 рубля;
АИ-92 — 2,12 рубля;
ДТ — 2,22 рубля.
Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в 2022-ом году. В предыдущий раз цены на АЗС Беларуси изменялись с 29 марта.