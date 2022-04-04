В Мариуполе заблокированы около 130 тысяч мирных жителей 6 4.04.2022, 18:32

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Фото: АР

Бои за Мариуполь идут с 24 февраля.

В заблокированном Мариуполе Донецкой области находится около 130 тыс. мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко во время брифинга по видеосвязи в медиацентре "Украина" 4 апреля. Текстовую версию медиацентр опубликовал в Telegram.

"130 тыс. гражданского населения находятся в Мариуполе. Враг уничтожил все наши коммунальные автобусы, их сначала было 150, потом 100, потом 50, теперь ноль. Все уничтожено. С 13 марта без режима тишины нам удалось отрыть коридор, чтобы люди хотя бы на частных автомобилях могли выехать из города и доехать до Бердянска. И сейчас этот маршрут работает, но с перебоями. Коридор из Бердянска на Запорожье тоже работает, но очень сложно", – сказал он.

По словам Бойченко, около 90 тыс. жителей Мариуполя смогли выехать через Бердянск в Запорожье, а вокруг города в селах разместились около 70 тыс. мариупольцев.

Мэр подчеркнул, что российские военные блокируют все попытки доправить в Мариуполь гуманитарный груз, а также частично ворует гуманитарную помощь, которую пытаются передать из Украины, а затем раздает от имени оккупантов.

"Мариуполю нужно предоставить полную эвакуацию и доступ в город, но мы видим, что российская федерация блокирует все движущиеся в сторону Мариуполя грузы, никакого груза не дали довезти в город. Ни один автобус, который должен доехать до Мариуполя для эвакуации жителей также не доехал. 15 автобусов не пропускают в Васильевке Запорожской области. Я лично свидетель того, как российские военные забирали гуманитарную помощь с наших авто. Мы умоляем международное сообщество объединиться ради полной эвакуации жителей города Мариуполь", – заявил он.

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