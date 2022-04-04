Германия взяла в управление бывшую «дочку» Газпрома 8 4.04.2022, 18:45

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Берлин ищет на нее покупателя.

Бывшая немецкая «дочка» Газпрома — Gazprom Germania — временно, до 30 сентября, передана под управление Федерального сетевого агентства Германии.

Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек, сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, Германия будет временно управлять бывшим подразделением Газпрома, чтобы обеспечить безопасность поставок газа.

По словам источника агентства, Германия ищет покупателя для бывшей "дочки" Газпрома, предлагая государственные кредиты частным компаниям, которые могли бы приобрести весь ее бизнес или хотя бы часть.

Источник сообщает, что Германия не исключает национализации Gazprom Germania в качестве крайней меры, но власть хочет найти и другое решение.

«Дочерние компании Газпрома в Европе испытывают давление, поскольку клиенты и деловые партнеры отказываются вести с ними дела, что повышает вероятность того, что некоторые из них не выживут», — также сообщает Bloomberg.

В состав группы Gazprom Germania входит дистрибутор Wingas и оператор хранения Astora. В 2019 году консолидированный оборот группы Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году — 13 млрд евро.

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