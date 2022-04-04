Литовские пограничники снова сообщили о выстрелах со стороны Беларуси 1 4.04.2022, 18:50

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Было выпущено 15 одиночных выстрелов.

Литовские пограничники за последние сутки — 3 апреля — не впустили в страну 44 мигранта, которые пытались попасть в страну из Беларуси. Об этом сообщает информагентство BNS со ссылкой на Государственную пограничную службу Литвы. По данным этого ведомства, с белорусской стороны вечером в воскресенье были слышны выстрелы.

В Погранслужбе Литвы сообщают, что попытки мигрантов попасть в страну из Беларуси фиксировали на протяжении всей прошлой недели. К примеру, в понедельник 29 человек пытались пересечь белорусско-литовскую границу в запрещенных для этого местах, во вторник — 32, в среду — 43, в четверг — 68, в пятницу — 63, в субботу — 54.

«Вечером в воскресенье по Варенскому району с белорусской стороны было выпущено 15 одиночных выстрелов и выпущено 2 осветительные ракеты», сообщает BNS со ссылкой на Государственную пограничную службу Литвы. При этом литовские пограничники не уточняют, связаны ли выстрелы каким-либо образом с нелегальной миграцией.

Напомним, 2 апреля литовские пограничники также сообщали о ночных выстрелах со стороны Беларуси.

Всего в этом году в Литву из Беларуси было отказано во въезде в Литву 1245 мигрантам.

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