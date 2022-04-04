Какой будет погода на неделе? 4.04.2022, 19:40

Прогноз погоды по Беларуси на 5-7 апреля.

5 апреля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Балтийского моря на Ленинградскую область России. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, во многих районах республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +2..+8°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, днем существенно не изменится.

6 апреля погодные условия по-прежнему будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем +4..+11°С.

7 апреля погоду в республике будут формировать фронтальные разделы и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. На большей части кратковременные дожди, ночью по северу республики с мокрым снегом. Днем в отдельных районах страны возможны грозы. Ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+8°С, днем от +12°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку Беларуси.

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