Житомирщина освобождена от российских оккупантов 4.04.2022, 19:44

Оккупанты частично оставили свою технику и боеприпасы в области.

Житомирщину освобождили от российских войск.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает УНИАН.

"На Житомирщине враг был отброшен, а часть россиян сами ушли. По состоянию на 4 апреля российских оккупационных войск в области нет. Местному населению важно понимать, что оккупанты ушли, заминировав частные дома, леса", - сообщил он.

Глава ОВА добавил, что оккупанты частично оставили свою технику и боеприпасы в области. Бунечко также отметил, что уход оккупантов – это передислокация, а войска РФ продолжают и дальше обстреливать из ракет мирные города и села Украины.

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