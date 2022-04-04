Президент ФРГ признал ошибки в политике в отношении РФ 22 4.04.2022, 19:54

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Франк-Вальтер Штайнмайер вспомнил «Северный поток - 2».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые признал собственные ошибки и заблуждения в политике в отношении России. "Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявил политик в понедельник, 4 апреля, передает DW.

Штайнмайер также признал неудачу "с созданием общеевропейского дома с участием России" и попыткой включить России в общую архитектуру европейской безопасности", передает агентство dpa.

Штайнмайера в последние дни критиковали за то, что он до сих пор не высказался по поводу собственных просчетов, особенно во время его работы на посту министра иностранных дел. По словам президента ФРГ, его ошибка заключалась в том, что он не мог себе представить, что Владимир Путин из-за охватившего его имперского безумия пойдет на полное экономическое, политическое и моральное разложение своей страны.

Глава германского государства возложил на российского президента ответственность за войну против Украины и заверил, что с Россией при Путине "возврата к довоенному статус-кво не будет".

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