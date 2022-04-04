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Германия высылает из страны 40 российских дипломатов

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  • 4.04.2022, 20:01
  • 10,700
Германия высылает из страны 40 российских дипломатов

Из-за резни в Буче.

Германия отреагировала на зверства, которые совершали российские оккупанты в Буче. Приняла решение выслать 40 дипломатов России.

Об этом пишет Spiegel.

По словам главы Министерства иностранных дел Анналены Бербок, российские дипломаты ежедневно работали в Германии против свободы и сплоченности общества.

"Фотографии из Бучи свидетельствуют о стремлении к разрушению, которое выходит за все пределы. Поэтому мы объявили значительное количество работников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами", - отмечает министр.

Также Бербок обещает жесткий ответ Германии на зверства России, среди которых усиление санкций, расширение поддержки украинских защитников и укрепления восточного фланга НАТО.

"Мы еще больше усилим действующие санкции против России, решительно расширим нашу поддержку вооруженных сил Украины, а также укрепим восточный фланг НАТО", - пишет министр.

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