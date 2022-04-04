Белорусские банки под санкциями: как теперь работают их карточки, счета и отделения 4.04.2022, 20:04

8,584

Под санкциями ЕС и США оказались семь белорусских банков.

По состоянию на начало апреля 2022-го под санкциями ЕС и США оказались семь белорусских банков. Часть из них пострадала из-за санкций по отношению к их материнским российским банкам, часть – из-за прямых санкций против Беларуси. Myfin.by рассказывает, как введенные ограничения повлияли на работу этих банков и что происходит с карточками и счетами их клиентов.

Альфа-Банк

Санкции против российской Альфы были введены еще в конце февраля. Они включали в себя ограничения по финансированию банка и персональные санкции против акционеров. Так, российскому Альфа-Банку ограничили сроки привлечения средств от инвесторов из США. А в конце марта Великобритания включила банк в свой черный список, подразумевающий запрет на проведение расчетов с британскими компаниями и банками. Персональные санкции коснулись держателей крупных долей Германа Хана, Алексея Кузьмичева, а также Михаила Фридмана и Петра Авена.

Белорусский Альфа-Банк рассказал, что его данные ограничения не коснутся, а работа продолжится в прежнем режиме. Однако 25 марта ряд иностранных брокеров заморозил инвестиционные счета клиентов Альфы по ДУ (доверительное управление). Тогда банк объяснил, что делает все возможное, чтобы разблокировать средства клиентов. Что в этой ситуации делать клиентам, мы разбирали в отдельной статье.

На фоне секторальных санкций у белорусских банков возникли проблемы с наличной валютой, поэтому многие из них установили ряд ограничений на снятие валюты со счетов. Альфа-Банк также ввел ограничения:

Чтобы получить наличную валюту (евро или доллары США), придется оставлять заявку в банке. Это касается любых сумм, например $100. Есть ограничения по максимальной сумме снятия валюты – $10 000 и 3000 евро в месяц. Снимать можно разные суммы несколько раз, но придется уложиться в 30-дневный лимит. Ждать валюту придется до 10 рабочих дней, без учета дня предоставления заявки. Личный опыт снятия валюты в конце марта показывает, что суммы свыше $1000 в банке выдают по предварительной заявке ровно на 10-й день.

Заказывать наличные евро и доллары можно только через контакт-центр, онлайн-чат или отделение. В приложении Insync это сделать не получится.

Безналичные валютные операции в приложении Insync работают без ограничений. А валютные карты Альфы работают как в зарубежных интернет-магазинах, так и в розничных точках (проверено в Литве в 20-х числах марта).

Ограничений по выдаче наличных белорусских и российских рублей нет. Их готовы выдать сразу. Но при снятии крупной суммы (от 5000 белорусских рублей или 50 000 российских) лучше заранее оставить заявку либо идти сразу в центральное отделение.

Банк Дабрабыт

Банк попал в санкционный список ЕС 22 февраля, еще до начала острой фазы конфликта России и Украины. Ограничения касаются возможности привлекать займы, а также осуществлять операции с ценными бумагами со сроком погашения более 90 дней. 24 марта против банка ввела санкции Великобритания.

Карточки Visа и Mastercard, эмитированные банком, теперь не работают за границей, включая оплату покупок в иностранных интернет-магазинах и сервисах. Наличные по картам банка за границей снять тоже нельзя.

Внутри Беларуси карточки банка продолжают работать, но недоступны платежные сервисы Apple Pay и Samsung Pay.

Остановлены операции по отправке/выплате переводов денежных средств в долларах США и евро через Юнистрим.

Снять наличные деньги с валютной карточки можно не более $100 в сутки.

С банковского счета максимум можно снять $3 000/3 000 евро/350 000 российских рублей за месяц при предварительном заказе суммы.

Пополнить валютную карту рублями можно также не более чем на $100 в сутки.

Переводы с карты на карту ограничены суммой $200 в сутки.

Беларусбанк

Беларусбанк находится под санкциями ЕС еще с 2021-го года, однако на клиентов банка это практически никак не влияло. В 2022-м для клиентов банка все же возникло несколько ограничений.

25 марта банк сообщил, что Кошелёк Pay с этого дня не поддерживает добавление и использование платежных карточек международной платежной системы Visa.

Банк объявил о возможности получить отсрочку по кредиту сроком на полгода. Ранее Беларусбанк анонсировал заморозку процентной ставки по кредитам на недвижимость до марта 2023 года.

Есть проблемы со снятием наличности с карточек банка за рубежом. Установлен лимит в 400 белорусских рублей в сутки (в эквиваленте) как на проведение операций, так и на снятие наличных с карт Visa, Mastercard и Maestro банка за рубежом.

С 14 марта Беларусбанк увеличил комиссию по снятию валюты (доллары, евро) с карточек других банков в своих отделениях с 3% до 20%.

Ограничений на снятие наличных, в том числе валюты, с карт банка в Беларуси нет.

БелВЭБ

В марте российский ВЭБ попал в список санкций США, а затем его отключили от SWIFT. Это повлияло и на белорусский БелВЭБ.

Банк ввел лимит на снятие наличной иностранной валюты $500 или евро в сутки, $5000 или евро в месяц.

Также банк обновил правила выдачи наличной валюты с банковского счета. Клиенту могут отказать в выдаче валюты, если в силу объективных причин банк не имеет возможности приобрести достаточное количество наличной иностранной валюты. Есть в новых правилах пункт и о возможности отказать в переводе валюты клиента на другой счет.

Правила дополнены нормой, согласно которой клиент для снятия белорусских рублей наличными со счета (за исключением операций, проводимых с использованием личных дебетовых банковских платежных карточек) в сумме свыше 5 000 белорусских рублей обязан предварительно представить заявку. Ждать выдачи наличных придётся до 14 банковских дней.

В конце февраля банк приостановил 11 кредитных программ для физлиц. По одной из них кредитование было восстановлено 4 апреля.

Трудности возникли с платежами по картам VISA. В зарубежных интернет-магазинах и сервисах платежи по ним не проходят. Apple Pay также не работает.

Белгазпромбанк

Белгазпромбанк пострадал следом за российским материнским Газпромбанком, против которого были введены санкции США.

Банк ввел ограничения на снятие валюты с карточек: лимит на снятие наличной иностранной валюты в размере $100 в сутки (всего $500 в месяц) на одну карточку.

По картам VISA, Mastercard (Maestro) и UnionPay действует запрет на переводы с карты на карту (P2P).

Снять наличные за границей с карты банка в белорусских рублях можно не более $5000 в сутки.

Для корпоративных карт действуют другие лимиты, а с полным списком ограничений можно ознакомиться здесь, он занимает несколько страниц текста.

Белинвестбанк

Секторальные санкции США коснулись банка 25 февраля. До этого он, как и Беларусбанк, находился под санкциями с 2021-го года.

Действуют лимиты на выдачу валюты с карточек банка: не более $3000 и 2700 евро в месяц.

Остановлены следующие операции по картам:

- перевод с карточек в российских рублях на карточки, счета и вклады в долларах США, евро;

- перевод денежных средств со счетов и вкладов в российских рублях на карточки в долларах США, евро;

- взнос наличных российских рублей на карточки в долларах США, евро;

- выдача наличных долларов США, евро с карточек в российских рублях;

- выдача наличных долларов США, евро с карточек в белорусских рублях.

Безналичная продажа иностранной валюты физическим лицам в отделениях банка не осуществляется. Но возможна конверсия.

С 23 марта банк остановил эмиссию карт корпоративных банковских платежных карточек Visa Business, Visa Platinum Business, Masterсard Business в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях. По действующим картам приостановлены операции снятия наличной валюты и переводов на карты других банков.

Остановлен выпуск и перевыпуск виртуальных карт банка Visa VirtualReality (Visa VR), Cashelkoff, а также виртуальных карточек в мобильном платежном сервисе Оплати™.

Не работают за границей карточки Mastercard и Visa Белинвестбанка. По ним также невозможно оплатить покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Мобильные платежные сервисы Apple Pay, Кошелёк Pay™, Samsung Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, а также токенизированные карточки в кошельке Оплати™ недоступны для использования.

Банк приостановил выдачу кредитов физлицам на потребительские нужды и недвижимость.

ВТБ-Беларусь

Как и ряд других российских банков, материнский ВТБ оказался в санкционных списках США и был отключен от SWIFT. Пострадал от этого и ВТБ-Беларусь.

Карточки Visa и Mastercard не работают при безналичной оплате в магазинах и интернете, а также при снятии наличных в банкоматах других банков. Снять наличные или перевести их на счета в другие банки возможно.

Также по картам могут быть недоступны операции за границей, в зарубежных сервисах, включая Apple Pay и Samsung Pay.

Закрылась программа лояльности Mastercard по карточкам банка.

Сбер Банк

Масштабные санкции коснулись российского Сбера, а следом пострадал и белорусский Сбер Банк.

По данным РБК, 24 февраля Сбербанк был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США. В течение 30 дней все американские финансовые институты должны закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка. Аналогичные санкции в конце марта ввела Великобритания, запретив Сбербанку клиринговые операции в фунтах.

Visa и Mastercard остановили обслуживание карт Сбер Банка в Беларуси с 19 марта.

Большинство операций с карточками банка продолжают работать внутри Беларуси.

Но платежи в интернет-магазинах на территории РБ ограничены. Оплаты возможны через ЕРИП или по терминалу у курьера при доставке (как картой физически, так и наличными денежными средствами).

Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах по картам Visa и Mastercard Сбер Банка не работают.

С 19 марта перестали работать карты банка Visa и Mastercard в сервисах Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, FitBit Pay и SberPay.

С 1 апреля максимальный размер выдачи валюты с карты в месяц – в эквиваленте $5 000 по картам уровня Gold, Infinite и Platinum, $4000 – по картам уровня Classic.

Для получения наличной валюты свыше $1000 необходимо заранее зарезервировать необходимую сумму, обратившись в контакт-центр банка по номеру 5-148-148. Срок заказа наличных – 3 рабочих дня.

С валютного счета (включая вклады) можно снять не более $10 000. Все, что сверх этой суммы, – в белорусских рублях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».