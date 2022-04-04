Визовый центр Латвии вводит изменения по выдаче виз белорусам 4.04.2022, 20:16

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Кто сможет получить визы, а кто — нет?

С 5 апреля для белорусов вводят ограничения на получение шенгенских виз через консульство Латвии. Об этом сообщает визовый центр «Пони экспресс», через который подают документы на латвийские визы, пишет zerkalo.io.

Из заявления следует, что со вторника не будут принимать документы на шенгенскую визу С. Эту информацию подтвердил также наш читатель, который был записан на 5 апреля на подачу документа на латвийскую туристическую визу через визовый центр «Пони экспресс».

Как сообщает визовый центр «Пони экспресс», с 5 апреля белорусы смогут подавать документы на получение визы в Латвию только в следующих случаях:

- национальные визы (категория D);

- члены семьи подданных Латвии и гражданин ЕС (дети, супруги, родители, внуки, бабушки, дедушки, братья, сёстры);

- международные грузоперевозчики, международные пассажирские перевозчики, моряки;

серьезная болезнь близкого родственника;

- посещение похорон;

- лечение.

На туристический шенген С, как следует из заявления визового центра, документы не будут принимать. Эту информацию также подтвердил один из читателей.

«Я завтра должен был ехать в визовый цент „Пони экспресс“ для подачи документов на латвийскую туристическую визу. Сегодня позвонили из визового центра, сказали что прием документов с завтрашнего дня остановлен, — рассказал читатель. — Есть возможность подать документы только на визу категории Д (рабочая виза, для получения ВНЖ и учебы)».

Ранее в марте возникли технические трудности при записи на подачу документов в визовые центры Латвии. Тогда же в МИД Латвии сообщили, что приостанавливать выдачи виз белорусам Рига пока не планирует.

Напомним, с 1 апреля временно приостановил работу визовый центр Испании в Минске. А в посольстве Литвы в Минске, по данным на конце марта, образовалась очередь из 10 тысяч человек, которые подали документы на визу для переезда в эту страну. Речь идет про тех, кто попал в приоритетный список от Минэкономики этой страны, в него попадают в том числе дефицитные работники. Среди них — ит-специалисты.

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