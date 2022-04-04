Британия будет работать с союзниками для наказания России 4.04.2022, 20:14

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Лондон планирует запретить российским судам выход в западные порты.

Британия будет работать с союзниками, чтобы найти грубый подход против России. Планирует запретить российским судам выход в западные порты и наложить санкции против банков оккупанта.

Об этом пишет The Guardian.

"Дело в том, что грубость - это единственный подход, который сработает. Путин пошел на эскалацию этой войны. Такой подход является жизненно важным для того, чтобы он проиграл в Украине, и чтобы мы увидели полный вывод российских войск", - заявила глава МИД Британии Элизабет Трасс.

Британия планирует запретить российским судам вход в западные порты, наложить санкции на банки оккупанта и договориться о четком графике отказа от энергоносителей России.

"Нам нужен план восстановления Украины. Нам нужна справедливость", - добавила Трасс.

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