Британия будет работать с союзниками для наказания России
- 4.04.2022, 20:14
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Лондон планирует запретить российским судам выход в западные порты.
Британия будет работать с союзниками, чтобы найти грубый подход против России. Планирует запретить российским судам выход в западные порты и наложить санкции против банков оккупанта.
Об этом пишет The Guardian.
"Дело в том, что грубость - это единственный подход, который сработает. Путин пошел на эскалацию этой войны. Такой подход является жизненно важным для того, чтобы он проиграл в Украине, и чтобы мы увидели полный вывод российских войск", - заявила глава МИД Британии Элизабет Трасс.
Британия планирует запретить российским судам вход в западные порты, наложить санкции на банки оккупанта и договориться о четком графике отказа от энергоносителей России.
"Нам нужен план восстановления Украины. Нам нужна справедливость", - добавила Трасс.